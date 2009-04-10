Talat – Hristofyas görüşmesi sona erdi





KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulmayı amaçlayan kapsamlı müzakereler çerçevesinde ele aldıkları "Avrupa Birliği Konuları" başlığı üzerindeki ilk tur görüşmeleri bugün tamamladı.



Liderler gelecek hafta yapacakları görüşmede, "Ekonomi" başlığını ele almaya başlayacak.



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin 25. görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği konusu geçici olarak tamamlandı" dedi.



Müzakere sürecinde liderlerin yakaladığı ivmeden memnuniyetini dile getiren Downer, Kıbrıs sorununun başlangıcından bugüne, üzerinde en çok uzlaşmaya varılıp kağıda dökülen konunun bu süreçte yaşandığına ve uluslararası toplumun liderlerden beklentisinin üst düzeyde olduğuna işaret etti. (AA)

