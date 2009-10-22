Talat: Görüşmelerde daha iyi bir noktadayız

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs müzakerelerinde “ilk pozisyonlarına baktıklarında, ikinci turda daha iyi bir noktada olduklarını” söyledi.

Talat, Rum tarafı ile “Dış İlişkiler” konusunda da, “eski önerilere kıyasla daha yakın bir noktada olduklarını” belirtti.



Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün “Dış İlişkiler” konusunu ele aldıklarını ve karşılıklı birbirlerinin endişelerine cevap veren önerileri konuştuklarını söyledi.

Bu aşamada “Dış İlişkiler” konusunun ertelenmesini kararlaştırdıklarını ve yarın “Mülkiyet” konusuna geçeceklerini ifade eden Talat, “ertelemeden kastın ne olduğunun” sorulması üzerine, müzakerelerin birinci turunda Türk ve Rum tarafının “Dış İlişkiler” konusunda öneri yaptığını anımsatarak, her iki tarafın da karşı tarafın önerisiyle ilgili endişe ve hassasiyetleri olduğunu kaydetti.

Tarafların ikinci turda, birbirlerinin hassasiyet ve endişelerini dikkate alan öneri yaptığını kaydeden Talat, şöyle devam etti:

“Objektif olarak bakarsanız her iki öneriye, daha önceki pozisyonlarımıza göre birbirine daha yakın, çok daha yakın önerilerdir. O nedenle bu anlamda bir yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz, genel olarak. Ama üzerinde anlaştığımız bir mekanizma henüz oluşmuş değil.”

“Bir ilerleme oldu” demesinin mümkün olmadığını kaydeden Talat, “Eski önerilerimize kıyasla daha yakın bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.



EROĞLU'NUN SÖZLERİ



Cumhurbaşkanı Talat, bir gazetecinin, Başbakan Derviş Eroğlu'nun bugün yaptığı açıklamada, “Görüşmeleri takip eden ve tutanakları okuyan bir kişi olarak şu anda uzlaşı noktasından oldukça uzaktayız” açıklamasını anımsatması üzerine, “uzak ya da yakın olduğunu söylemenin bir yorum olduğunu” ifade ederek, Başbakanın böyle bir yorum yapma hakkı olduğunu ve bunun doğal olduğunu söyledi.

Kendisinin de zaten, “her şey mükemmel, tamamdır, ilerleme büyük” demediğini kaydeden Talat, “Ama bana göre, ilk pozisyonlarımıza bakacak olursak, bugün daha iyi bir noktadayız, ikinci turda diyebilirim” dedi.

Cumhurbaşkanı Talat, “Mülkiyet” konusuyla ilgili bir soru üzerine, ikinci turda bu konuda ilerleme olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Talat ve Hrsitofyas, yarın yeniden bir araya gelerek, “Mülkiyet” konusu ele alacak.

