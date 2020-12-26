Talat Bulut, "Yasak Elma'ya geri dönüyor" iddiasına açıklık getirdi

Yasak Elma dizisinden ayrılan Talat Bulut'un, dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan "Halit yaşıyor" sözlerinin ardından diziye geri döneceği ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan oyuncu, diziye geri dönmeyeceğini söyledi.

Oyuncu Talat Bulut, başrolünü oynadığı Yasak Elma dizisinin 85. bölümünde rol gereği ölerek diziye veda etti. Ancak dizisinin yeni bölüm fragmanlarında Talat Bulut'un canlandırdığı Halit karakterinin ölmediği ve geri döndüğü iması yapıldı.

Dizide Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile kavga ederken merdivenden düşüp ölen Bulut, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bulut, TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına konuşarak diziye dönmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bulut, "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" dedi.