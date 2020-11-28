Talat Bulut: Sistem sanatın yok olması için her türlü koşulu sağlıyor

Oyuncu Talat Bulut, Türkiye’deki sanat dallarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sistemi eleştirdi. “Türkiye’de bugünkü sistem içerisinde; sanata, edebiyata, resme, müziğe, sinemaya, tiyatroya çok ihtiyacımız var” diyen Bulut sözlerine, “Ama maalesef sistem sanatın yok olması için her türlü koşulu sağlıyor” diye devam etti.

Talat Bulut, Posta’dan Alev Gürsoy’un, “Sanatın gidişatına dair endişeleriniz var mı? Türkiye’de sanata gerçek manada önem verildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Türkiye’de bugünkü sistem içerisinde; sanata, edebiyata, resme, müziğe, sinemaya, tiyatroya çok ihtiyacımız var ama maalesef sistem sanatın yok olması için her türlü koşulu sağlıyor. Bir yasak geldiğinde ilk olarak sinema ve tiyatro salonları, konser alanları kapanıyor. Bir ülkenin dili, sanat ve kültürle oluşur. Bunu oluşturacak alanları da kısıtlamak yerine özgür bırakmak ve sürdürebilir hale gelmesini sağlamak lazım. Aslında çok umutsuzum. Düşünsenize; Atıf Yılmaz, Muhsin Ertuğrul, Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Abidin Dino, Ruhi Su, Aşık Veysel gibiler bir daha dünyaya gelmeyecek.