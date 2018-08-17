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Talat Bulut o projenin kadrosundan çıkarıldı

Talat Bulut'un yerine Fikret Kuşkan'ın rol alacağı öğrenildi

17 Ağustos 2018 23:29

Başrol oynadığı 'Yasak Elma' adlı dizinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiasının ardından  başlatılan soruşturmada başsavcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiği oyuncu Talat Bulut'un Mucize 2'nin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. 

TIKLAYIN- Talat Bulut hakkında açılan taciz soruşturmasında karar

Bulut’un tacizine uğradığını açıklayan 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö.Ş., konuyu yargıya taşımış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada ‘dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Duvar'da yer alan habere göre, Bulut’a, sektörde çalışan set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden tepki geldi. Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2’nin kadrosundan Talat Bulut’u çıkardı. Edinilen bilgilere göre, gerekçe olarak taciz iddiası gösterildi.  Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan filmde Talat Bulut’un yerine Fikret Kuşkan’ın rol alacağı öğrenildi. 

 

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