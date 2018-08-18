Talat Bulut, film kadrosundan çıkarıldı

Yasak Elma dizisinin setinde gündeme gelen taciz iddiası ile ilgili hakkında takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut, Mucize 2 isimli filmin kadrosundan çıkarıldı.

Bulut’un tacizine uğradığını açıklayan 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö.Ş., konuyu yargıya taşımış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada "dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Bulut’a, sektörde çalışan set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden tepki gelmişti.

Yönetmen Mahsun Kırmızıgül ise, Mucize 2’nin kadrosundan Talat Bulut’u çıkardı. Gazete DuvaR'da yer alan habere göre, gerekçe olarak taciz iddiası gösterildi. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan filmde Talat Bulut’un yerine Fikret Kuşkan’ın rol alacağı öğrenildi.