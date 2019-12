Talat: Bu yıl içinde çözüm zor gözüküyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununun bu yıl içinde çözüme kavuşturulmasının zor gözüktüğünü belirterek, "Öyle görülüyor ki, kısa sürede çözüm hedefi bir süre daha erteleniyor. 2009 sonunda bir çözüm gittikçe zor hale geliyor" dedi.



Talat, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, sıcak karşılama ve destekten dolayı Gül'e "içtenlikle" teşekkür etti.



"Kıbrıs sorununun bu yıl içinde çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yaptık" diyen Talat, "daha yoğunlaştırılmış müzakereler, takvim konmuş müzakereler, uluslararası toplumun, BM'nin daha fazla katılımının sağlandığı müzakereler" önerdiklerini, ancak Kıbrıs Rum tarafının bundan kaçtığını belirtti.



Talat, Rum kesiminin avantajlarını kullanarak hem Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini istismar ederek, hem de uluslararası tanınmışlığı ve AB üyesi oluşunu kullanarak, süreci daha uzun vadeye yayıp, kendi istediği gibi bir çözümü elde etmeyi hedeflediğini belirtti.



Bu konuda oldukça önemli adımlar atıldığını belirten Talat, birinci turu tamamladıklarını, birinci turun sonunda artık anlaşmazlık noktalarının hangileri olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Talat, şimdi bu noktaları azaltmaya ve bunlar üzerinde köprü kurmaya çalıştıklarını ifade etti. İkinci turda müzakereleri haftada ikiye çıkardıklarını kaydeden Talat, şunları söyledi:



"Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'nin AB süreci nedeniyle yıl sonunda yapılacak AB zirvesini bir anlamda kullanmak istemesi nedeniyle, ciddi ve büyük ilerlemeler henüz sağlayamıyoruz. Ancak süreç olgunlaşıyor. Bu süreci sonuçlandırmak bundan sonraki dönemde daha kolay olabilecektir. Yeter ki, iyi niyet olsun. Yeter ki, Kıbrıs Rum tarafı da Kıbrıslı Türklerle eşit ortak olacağını hazmetsin. Bunu hazmedebildiği takdirde, olgunlaşan müzakere sürecinin ortaya çıkardığı gerçekleri ve farklılıklar üzerine köprü kurma imkanlarını değerlendirerek, kısa sürede çözümü sağlamamız mümkün olabilecektir inancındayım."



Süreci ilişkin Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirten Talat, Türkiye'nin desteğinin çok boyutlu olduğunu kaydetti.



"Kıbrıs görüşmelerinde bundan sonra daha önceki görüşmelerden farklı bir strateji izlenip izlenmeyeceği" ve "müzakerelerden sonuç alınmaması halinde B planının ne olduğu" sorusu üzerine Talat, yeni bir yol haritası çizmediklerini belirterek, "Böyle bir şey yok, biz müzakere sürecinin geldiği aşamayı değerlendirdik" dedi.



Talat, Türkiye ile yapılan istişarelerin sürekli olduğunu, hemen her aşamada Türkiye ile istişare edilerek politikaların belirlendiğini, dün ve bugün yapılan görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirildiğini kaydetti.



Müzakerelerin sonsuza kadar süremeyeceğini ve gerçekten bir takvime ihtiyaç duyduklarını belirten Talat, müzakerelerin uzun sürmesi halinde aşılamaz tıkanıklıkların ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.



Hem takvim, hem uluslararası toplum devreye girerse sürecin hızlanacağını kaydeden Talat, sürecin tıkanıklığa uğraması durumunda elbette alternatiflerinin olduğunu söyledi.



Çözüm için her şeyi yapmak istediklerini belirten Talat, "Bu sürecin sonunda eğer çökerse, 'çözüm için her şeyi yaptık mı' dediğimizde 'evet' diyebilmeliyiz. Bizim çözüm için her şeyi yaptığımızı bütün dünyanın da teslim etmesi gerekiyor. Biz ona konsantre olduk, B planlarına değil." diye konuştu.