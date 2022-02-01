Gazeteci Talat Atilla: Türkiye'nin yakından yakından tanıdığı çok önemli üst düzey bir bürokrat bu hafta sonuna kadar görevinden alınacak

Daha önce adı “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li" tartışmaları ve son günlerde de Mustafa Sarıgül’ün partisindeki taciz iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Talat Atilla bu kez de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınacağını iddia etti.

Atilla Twitter hesabından önce "Türkiye'nin yakından yakından tanıdığı çok önemli üst düzey bir bürokrat bu hafta sonuna kadar görevinden alınacak” paylaşımını yaptı.

Fahrettin Altun'un ismini paylaştı, sonra sildi

Medyaradar'ın haberine göre daha sonra yeni bir tweet daha atan Talat Atilla, bu kez isim vererek paylaşımında, “Olağanüstü bir gelişme olmazsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un cuma gününe kadar görevden alınacağına dair güçlü bir bilgim var” ifadelerini kullandı. Talat Atilla daha sonra bu tweet’ini sildi.

Silinen tweet şöyle aktarıldı: