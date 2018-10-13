Talaş yüklü TIR devrildi; yol trafiğe kapandı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan talaş yüklü TIR devrildi, sürücüsü yaralandı.

İnegöl\'ün Mobilya İhtisas Organize Bölgesi’nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşları İnegöl ilçe merkezine götürmekte olan Yunus B. (35) yönetimindeki 41 TZ 859 çekici ve 41 TN 020 dorse plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan TIR’ın sürücüsü yaralandı. Dorsede çıkan yangın ise İnegöl itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dorseden yayılan talaşlar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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