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Dünya

Talas tayfunu 6 can aldı TOKYO (A.A)

04 Eylül 2011 09:44

-Talas tayfunu 6 can aldı TOKYO (A.A) - 04.09.2011 - Japonya'da 11 mart depremi ve tsunamisini geçiren ana ada Honşu ile güney ada Şikoku'yu tarayan Talas tayfununda ölü sayısı 6'ya çıktı, 20 kişi kayboldu.  Tropik kasırganın getirdiği yağışlardan doğan sellerde evler hasar gördü. Trafikte aksamalar oldu. Japon Meteoroloji Kurumu, fırtınanın Japonya'yı pazartesi erken saatlerde terk ederek kuzeyden Japon Denizi'ne doğru yoluna devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ülkenin orta kesimi ve batısında 460 bin kişiye tedbirlerini alma ve gerekirse evlerini terk etme uyarısı yapıldı.

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