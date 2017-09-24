Talabani'nin partisinin Kerkük Teşkilatı, Kerkük'te referandumu istemediğini açıkladı

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- IRAK eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin partisi (IKYB)\'nin Kerkük Taşkilatı, yarın yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Kerkük\'te yapılmasını istemediklerini açıkladı.

Kerkük\'de bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi, Irak Kürdistan İslami Birliği, Irak Kürdistan İslami Hareketi, Irak Kürdistan Emekçiler Partisi, Irak Kürdistan Komünist Partisi, Irak Kürdistan Halkının Demokrasi Hareketi ve Irak Kürdistan İşçi ve Emekçi Partisi, dün ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, \"Referandum Yüksek Konseyi\'nin kararlarına ve referandumun Kerkük\'te yapılması sürecine bağlıyız. Kerkük İl İdaresi ve emniyet güçlerinin referandum çalışmalarını destekliyoruz\" denildi.

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin partisi IKYB\'nin Kerkük Teşkilatı bildiriye imza atmayarak, Kerkük\'te referandumun yapılmasını desteklemediklerini açıkladı. Merkezi Irak Parlamentosu tarafından görevden alındığı belirtilen IKYB\'li Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ve KYB Politbürosu referandumun Kerkük’ü kapsayacak şekilde yapılması yönünde karar açıklamışlardı.