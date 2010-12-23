‘Talabani Öcalan’a selamlarını iletti’

T24

Yapılan fikir alışverişi



Talabani, İstanbul’da önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile biraraya geldi (altta). Ardından, Dolmabahçe’de Başbakanlık Ofisi’nde Başbakan Erdoğan tarafından karşılandı. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.Tuğluk, “Talabani’nin Abdullah Öcalan’a iletmek istediği bir mesajı oldu mu?” şeklindeki soruya, “Selamlarını iletti” yanıtını verdi.Çırağan Palace Kempinski Otel’de dün basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ahmet Türk, Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin öğle yemeği davetine katıldıklarını söyledi. Talabani’nin, Türkiye’de barışın sağlanması konusunda, Ortadoğu’da barışın kalıcı hale gelmesi konusunda önemli bir misyona sahip bir cumhurbaşkanı olduğunu savunan Türk, “Yine Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda büyük çaba içinde olduğunu görüyoruz ve kendilerini takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.Türk, Talabani’ye, “Barışın kapısını nasıl aralayabiliriz, demokratik bir sürecin gelişmesi için neler yapmalıyız, halkların kardeşliğini sağlamaya yönelik hangi adımların atılması gerekir” konusunda düşüncelerini aktardıklarını anlattı. Türk, şöyle konuştu:“ Bir taslak bile olmayan, sadece fikir ve tartışma düzeyinde olan bir olayın farklı bir şekilde yansıtılması Türkiye’de halklar arasında tedirginliğin gelişmesine neden oluyor. Oysa ki bizim demokratik özerklik çalışmamız veya talebimizi biz Kürtlerin vazgeçilmez hakkı olarak görüyoruz. Bunu bir ayrışma politikası olarak değil, halkları sevgiyle kucaklaştıracak bir proje olarak değerlendiriyoruz.”Türk, Talabani’nin “iki dil” konusunda bir açıklaması olup olmadığının sorulması üzerine, Talabani’nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Talabani’nin konuyla ilgili önerileri olup olmadığı sorulan Türk, sürecin ve tartışmaların belli olduğunu ifade ederek, “Sayın Talabani deneyimli bir siyasetçi. Süreci rahatlatmaya çalışan bir noktadaydı. ‘Projeleriniz nedir?’ diye sormam çok da doğru olmaz herhalde” şeklinde konuştu.