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Politika

Talabani AKP’ye destek çıktı

Güneydoğu’daki protesto eylemleri gündemdeki yerini korurken, Kuzey Irak’tan Türkiye’deki Kürtlere "Tarihi fırsatı kaçırmayın" mesajı geldi.

05 Kasım 2008 02:00

Güneydoğu’daki protesto eylemleri gündemdeki yerini korurken, Kuzey Irak’tan Türkiye’deki Kürtlere "Tarihi fırsatı kaçırmayın" mesajı geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi ve Teşkilatlanma Bürosu Şefi Arsalan Baez, "Silahlı mücadelenin artık bir seçenek olmadığını, hakları elde etmenin en iyi yolunun diyalog ve müzakerelerden geçtiğini" belirtti.

Türk hükümeti ve ordusunun yeni yaklaşımı için "Tarihi dönüm noktası" diyen Baez, “Yeni bir dönemdir, Türkiye ve Irak’taki tüm Kürt halkı, bu tarihi fırsattan yararlanmalı ve Sayın Erdoğan’ın hükümetini desteklemeli" ifadesini kullandı. Baez, "2008 Cumhurbaşkanlığı Ödülü’nün Kürt yazar Yaşar Kemal’e verilmesinin, Türkiye’deki Kürtlerle ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığının göstergesi olduğunu" vurguladı.

Başbuğ'un açıklamaları

Baez, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un, Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşmelere ilişkin sözleri dahil, basındaki bazı açıklamalarına dikkat çekerek, “Bu adım, Türkiye’nin politikalarında, özellikle Türk ordusunun politikasında tarihi ve radikal bir dönüm noktası" görüşünü dile getirdi.

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