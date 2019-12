-TALABANİ AHMET ÖZAL İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal ile görüştü. Ahmet Özal, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile Çırağan Kempinski Otel'inde basına kapalı yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Neler konuştunuz?'' sorusu üzerine Özal, Celal Talabani'yi yıllardır tanıdığını, rahmetli babası Turgut Özal'ın da arkadaşı olduğunu kaydetti. Talabani ile zaman zaman görüştüğünü, özellikle yeni kurulan hükümetle ilgili kendisini tekrar tebrik ettiğini ifade eden Özal, ''Türkiye'nin, Irak ile ilişkilerinin bundan sonraki dönemde çok önemli olduğunu düşündüğüm için kendisiyle de bazı siyasi konularda Türkiye Irak ilişkileriyle ilgili konuştuk. Bölgeyi, oradaki insanları iyi tanıyorum ve Türkiye'nin komşu ülkelerinden en önemlilerinden bir tanesinin Irak olduğunu biliyorum. Irak'taki gelişmeler ve Türkiye ilişkileriyle ilgili konuşmalarımız oldu'' dedi. Özal, ''Terörle mücadeleyle ilgili özel bir başlık oldu mu? '' sorusunu, ''Hayır özel bir başlık olmadı. Fakat kendisinin o konudaki düşüncelerini biliyorum, daha önce de konuşmuştuk. Türkiye'de veya herhangi bir yerde terörle, şiddetle hiçbir şey olmayacağını kendisi defalarca ifade etti. Demokrasideki gelişmeler ve seçimlerden sonra yapılması planlanan Anayasa değişiklikleriyle artık bu terör meselesi Türkiye'ye veda edecektir diye ümit ediyorum'' şeklinde yanıtladı. ''Özerklik konusu tartışılıyor. Bu konudaki görüşü nedir?'' sorusuna Ahmet Özal, şu yanıtı verdi: ''Özerklikle ilgili konuşmadım. Çünkü o her zaman şunu söyler, Türkiye'nin iç meseleleri kendine aittir. O konuda kendisi herhangi bir yorum yapmaz. Yapmadı da. O bizim iç meselemizdir. Ama bu özerklikle ilgili yapılan tartışmalar, sağlıklı tartışmalardır. Konuşan toplumlar, diyalog kuran toplumlar her zaman sonuca ulaşır. Yeter ki şiddet olmasın. Her şeyi konuşmak sonuca ulaştıracaktır bizi.'' -TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİALAR- Ahmet Özal, ''Turgut Özal suikastıyla ilgili olarak Tahir Oduncu'nun açıklamaları var. Sizin daha önce söylediğiniz şeyleri doğrulamış oluyor. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Biz bunların hepsini biliyorduk. Rahmetlinin döneminden itibaren biliyorduk. O zaman araştırmalarda çıkan isimlerdir bunlar. Ben Tahir beyi tanımam, ama böyle bir açıklama yaptıysa kendine teşekkür ederim. Veli Can Oduncu'nun ağabeyi galiba. Böyle bir yaklaşımda olduğunu biliyorduk. Bu zaten gerek devlet denetleme kurulu, gerekse savcılığın yaptığı araştırmaların çok süratli gittiğini ben zaman zaman söyledim. Suikast bir gerçektir, ölümü şüphelidir. Bunun üzerinde yapılan araştırmalar çok iyi noktalara doğru gidiyor. Daha çok yeni, şahitler hatta bizim tanımadığımız insanların da çıkacağını söylemiştim. Çıkmaya başladı. Bizim hedefimiz, Türkiye'nin karanlık yıllarının çözülmesi, bir daha bunların olmaması, çocuklarımıza daha demokratik Türkiye bırakmaktır.'' ''Veli Can Oduncu'nun Turgut Özal suikastını dindar bir adam olduğu için kabul etmediği yönünde bir açıklama var. Neler söyleyeceksiniz?'' şeklindeki soruyu Özal, şöyle yanıtladı: ''Evet, doğru. Benim zaten birkaç ay önce yaptığım açıklama da 'Ben alnı secdeye değen insana ateş etmem' dediği için kendisi infaz ediliyor. Zaten onun hapishanede öldürülmesiyle, rahmetlinin suikastı arasındaki süreç yaklaşık 3-3,5 aydır. Ben daha çok şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Bakın 1993 yılı, Türkiye'nin darbe yapılan yılıdır. Rahmetli Uğur Mumcu ile başlayan ölümler, faili meçhuller Eşref Bitlis ile devam edip, Turgut Özal, Cem Ersever, 33 erin katledilmesi, Sivas olayları, madımak olayları ve 1999'a kadar devam eden Hablemitoğlu (Necip), Kışlalı (Ahmet Taner), Aksoy (Muammer), Emeç (Çetin) suikastları bir zincirdir. Türkiye'yi değiştiren bir zincirdir. Türkiye inşallah bunları bir daha yaşamayacaktır. Ben bunları ilk ortaya attığımda insanlar ne dediğimi pek anlamadılar. Ama şu anda hepsi yavaş yavaş anlaşılıyor. İnşallah Türkiye'nin önünü her beraber açarız.'' Diğer yandan, 1978 yılında 14 yaşındayken sol görüşlü bir öğrenciyi öldürmekten sanık Veli Can Oduncu'nun ağabeyi Tahir Oduncu, bugün bir gazeteye ''Özal'a suikast teklifi önce kardeşime geldi'' şeklinde açıklamalarda bulundu.