Takviyeli kahvaltı gevrekleri çocuklarda vitamin doz aşımına neden oluyor

Amerikan ‘ Çevre Çalışma Grubu’ (EWG) tarafından yapılan araştırmalara göre, vitamin ve mineral takviyeli gıdalar sağlıklıymış gibi görünse de, yüksek miktarda vitamin ve mineral içermesinden dolayı vücudun dengesini bozup özellikle çocuklar için pek çok risk teşkil ediyor.

Araştırmaya göre Amerika ’da 8 yaşının altındaki milyonlarca gencin vücudunda, takviye gıdalardan kaynaklı vitamin, çinko ve niasin fazlalığı bulunuyor. Çocuklarının sağlığına katkıda bulunmak isteyen aileler, takviyeli gıdalara yönelseler de bu durum çocukların küçük bedenine fazla gelebiliyor. Ayrıca bazı A vitaminlerinin fazlalığı kararciğer yetmezliği ve kemik problemlerine neden olabiliyor. Yetişkinlerdeki etkisi kalça kırılması ve kemik erimesi olabileceği gibi, gebelikte de fetüsü olumsuz yönde etkileyebiliyor. EWG’nin hazırladığı rapora göre üreticiler, takviyeli kahvaltılık gevreklere aşırı miktarda A vitamini ve çinko takviyesinde bulunabiliyor. Çocuklar için çok riskli olan bu durum, alerjilere ve baş ağrılarına neden olabiliyor. Çocuklara günlük tavsiye edilen vitamin, çinkü ve niacin miktarı %20 ile %25 arasında değişmektedir. Bu yüzden de ek gıdalara yönelmeden önce vitamin ihtiyacımızı balkabağı, ıspanak, tam tahıllılar veya brokoli gibi gıdalardan almaya çalışmalıyız.