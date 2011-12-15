'Takvimime' uygulamasına kanmayın

T24

Yaklaşık 800 milyon üyeye sahip olan Facebook’u en çok kullanan ülkelerden birisi de Türkiye. 10 milyona yakın kişi ülkemizde Facebook kullanıyor. Bu rakam Facebook dolandırıcılarının iştahını kabartıyor. Üst üste yayınlanan tehlikeli Facebook uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.Geçtiğimiz haftalarda davetleri çoğalan Takvimime adlı uygulamaya pek çok Türk Facebook kullanıcısı üye oldu. Ancak bu uygulama aslında kişisel bilgileri ele geçirmek için tasarlanan ve bunu 'yasal' gibi görünerek yapan bir olta yazılım.Techno-Labs'in haberine göre Facebook Apps tarafından güvenilmez olarak işaretlenen uygulama, arkadaş listesini, paylaşımları ve kişisel bilgileri ele geçiriyor. Üstelik bunu yaparken kullanıcıdan 'izin' istiyor.Uygulama temelde arkadaşlarınız için bir doğum günü listesi oluşturmanız için hazırlanmış gibi gözüküyor. Kendinize ait bir takvim oluşturmak için, yakın arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı uygulama üzerinde işaretliyorsunuz. Uygulamanın aldığı içerikler çoğu kurumun güvenliğiniz için talep ettiği bilgilerle aynı.Takvimime uygulamasını sadece denedim hiçbir bilgi girmedim diye seviyorsanız size üzücü bir haberimiz var. Facebook uygulama kurallarına göre, siz kabul ettikten sonra geliştiriciler profil bilgilerinize ulaşabiliyor. Takvimime uygulamasını çalıştırmak için zaten bu zararlı içeriğe gerekli bilgilere verebiliyorsunuz.Bazı anti virüs programlarının engellemeye başladığı uygulamanın arkasındaki sayılara baktığımız zaman acı tablo ortaya çıkıyor. Haziran’dan beri bulunan ve bir anda patlayan Takvimime uygulamasına 1.9 milyona yakın kişi abone olmuş bile. Takvimime üye olduğunuz anda otomatik olarak uygulama listenizdeki herkese davet yolluyor. Bu tarz tuzaklara düşmemek için güvenliğinizden emin olmadığınız Facebook uygulamalarına üye olmayın.