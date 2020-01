'Takvim'e göre Hong Kong'u Erdoğan'ın 'dalkavuk' dediği CNN muhabiri Ivan Watson karıştırdı!

Takvim gazetesi, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “CNN’in dalkavuğu orada bir şeyler yapmaya çalışıyor” dediği CNN’in eski İstanbul muhabiri Ivan Watson’ı, “bu kez de Hong Kong’u karıştırmakla” itham etti. Takvim gazetesinin birinci sayfasında yer alan haber, “Ivan Watson Hong Kong’u da karıştırdı” başlığıyla yayımlandı.

Hong Kong’da Çin yönetimine karşı demokrasi yanlısı gösteriler sürerken, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından ortaya çıkan görüntüler akıllara Gezi Parkı olaylarını getirdi.

Takvim gazetesi, Hong Kong’da yaşanan olayları, bugünkü (30 Eylül 2014) birinci sayfasında “Ivan Watson Hong Kong’u da karıştırdı” başlığıyla haberleştirdi.

Takvim gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi:

“İngiliz medyası, Gezi'de, Erdoğan'a 'diktatör' dedi, eylemcileri destek verdi. Hong Kong'daki ayaklanmada halka 'provokatörler' yorumunu yaptı

İngiliz medyasından bir klasik yayın daha. Türkiye'deki gezi eylemleri ve Ukrayna'daki halk ayaklanmalarında, sokaktaki provokatörlere bile tam destek veren İngiliz medya, Hong Kong'da taraf değiştirdi. Adadaki Pekin yönetimini eleştirmek için düzenlenen 'Occupy Central' hareketi dev bir gösteriye imza attı.

‘Okullar tatil oldu’

Adanın merkezindeki bankalar semtinde yoğunlaşan gösteriler, kentin diğer semtlerine de sıçradı. On binlerce kişinin katıldığı protestolar nedeniyle özellikle Wan Chai, Causeway Bay, Admiratiy gibi semtlerde ulaşım durdu. Kepenklerini indiren CITIBANK ve HSBC gibi bankaların yağmalanması, İngilizler'i çileden çıkardı. Mısır'da darbeye bile tam destek veren İngiliz basını, Hong Konglular için, 'Provokatörler bankalara saldırdı' yorumunu yaptı.

‘Watson da orada’

Bunun halk ayaklanması olmadığını ve belli bir güç tarafından organize edilen bir eylem döngüsü olduğuna dikkat çeken The Guardian, The Times ve BBC, polisi şiddet kullanmaya davet etti. CNN'in eski İstanbul muhabiri Ivan Watson da gelişmeleri izlemek üzere yeni görev yeri olan Hong Kong'daydı. Gittiği her bölgede 'tesadüfen' ayaklanmaların yaşanmasıyla ünlenen Watson, canlı olarak göstericileri eleştirdi.”

Erdoğan ‘CNN’in dalkavuğu’ demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde canlı yayında gözaltına alınan CNN International muhabiri Ivan Watson’ı “CNN’in dalvakuğu” olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, 12 yıl CNN İstanbul muhabiri olarak çalışan Watson için şu ifadeleri kullanmıştı:

“O CNN International'in dalkavuğu orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen yıl 8 saat aralıksız yayın yaptı. Şimdi de suçüstü yakalandı. Bunlar görevli, bunlar ajan görevi icra ediyor. Polisin savunma hakkı yok, böyle bir şey olabilir mi? Sen bunu git de ABD’de, Avrupa’da yap bakalım.”

Ayrılmadan önce kendi İstanbul’unu anlatmıştı

CNN yönetimi Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Ivan Watson’ın görev yerini Hong Kong olarak değiştirmişti. Watson, İstanbul'dan ayrılmadan önce, CNN International'in internet sitesinde yayınlanan ve 12 yıl kaldığı İstanbul'u kendi gözünden anlatan bir video çekmişti.