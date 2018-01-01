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Takvim'den yeni yılda 'ilginç' ilk sayfa

2017'de yaşanan olaylardan hareketle tasarlandığı düşünülen gazetede, "Elveda 2017" sözleri yer aldı

01 Ocak 2018 12:36

Takvim gazetesi 2018'in ilk sayısında 'ilginç' bir ilk sayfayla çıktı. Gazetede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'rabia' işaretini diğer görsellere oranla büyük kullanırken, "Kadına şiddete hayır" sloganı ile 'TEOG'u havai fişek içerisine yerleştirmesi dikkat çekti.

2017'de yaşanan olaylardan hareketle tasarlanan gazetede, "Elveda 2017" sözleri yer aldı. 

Gazete geçen yıl hayatını kaybedenleri bulut içerisine yerleştirirken, Türkiye ve dünyadan çok sayıda ismin görselini kullandı. 

İşte Takvim'in ilk sayfası:

 

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