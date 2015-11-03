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Takvim'den "Kaybettiniz bitanesi" manşeti: Ferit Şahenk de sinsi sinsi Erdoğan düşmanlığı yaptırdı

"Ne salladınız ama..."

03 Kasım 2015 15:30

Takvim gazetesi bugünkü manşetinde, AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimi sonrası CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in,  HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Birlikte iyi salladık diye düşünüyorum" sözlerini hatırlatarak, "Ne salladınız ama!" başlığını attı. AKP'li Binali Yıldırım'ın sosyal medya da fenomen olan sözleriyle de ironi yapılan haberde "Vurur yüze ifadesi kaybettiniz bitanesi" denildi. 

Medya patronları, gazeteciler ve siyasetçilere kadar uzanan birçok ismin hedef gösterildiği haberde, özellikle Gezi olayları sırasında ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrasında ortaya çıkan ses kayıtları ile tartışma konusu olan NTV'nin sahibi Ferit Şahenk için "Kanalında sinsi sinsi Erdoğan düşmanlığı yaptırdı" suçlaması yöneltildi. Doğan Honding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın da "Gazete ve TV'leri ile Cumhurbaşkanı'na savaş açtığı" iddia edildi.

1 Kasım sabahı "Oy kullanmaya giderken beyninizi yanınıza almayı unutmayınız!" manşetiyle çıkan Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'a 1 Kasım'da seçmene beynş "Muhalefet yapacağım diye okurlarına 'Beyinsiz' dedi" denilen haberde, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran için "Açıkça, Erdoğan ve AK Parti'ye karşı tavır aldı" iddiası dile getirildi.

Takvim'in bugünkü birinci sayfası şöyle:

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