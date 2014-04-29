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Takvim'den Alman Cumhurbaşkanı'na: Cemaatin Almanya imamı

Türkiye ziyareti esnasında hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a Takvim gazetesi tarafından 'Cemaatin Almanya imamı' nitelemesi yapıldı

29 Nisan 2014 18:21

Takvim gazetesi, Türkiye ziyareti esnasında dün ODTÜ’de hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck için Fethullah Gülen cemaatine atıfta bulunarak “Almanya’nın İmamı” nitelemesi yaptı.

Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye ziyaretinde Gezi ve yargıya müdahale eleştirileri nedeniyle büyük endişe duyduğunu dile getirmişti.

Bugünkü manşetinde Alman Cumhurbaşkanı'nın soyadından yola çıkarak "Gauck guk etme" başlığını atan Takvim, haberi iç sayfaya  “Almanya imamı” başlığıyla taşıdı.

 

“Haddini aştı, saçmaladı"

 

Takvim, Alman Cumhurbaşkanı için, “Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, Ankara'da haddini aştı... Gauck, adeta Cemaat'inAlmanya İmamı gibiydi. Davetli olarak geldiği Türkiye'de ahlak sınırlarını aşan Gauck, Türkiye'nin 1915 yılında hayatını kaybedenler için yayınladığı taziye hakkında, MİT Yasası ve Gezi olayları hakkında saçmaladı” ifadelerini kullandı.

Takvim'de yayınlanan haber şöyle:

 

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