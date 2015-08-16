Takvim: Zekeriya Öz ve Celal Kara bulundu, 10 kişilik ekip Almanya'da, paketlenmeleri an meselesi

Takvim gazetesi, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan önce yurtdışına kaçan Ergenekon davası savcısı ve 17-25 Aralık soruşturmaları döneminde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Zekeriya Öz'ü bulduklarını ileri sürdü. Gazete, "Öz'ün 17 Aralık savcısı Celal Kara ile birlikte Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde Fethullah Gülen cemaatine yakın bir iş adamının otelinde kaldığını" iddia etti.

Takvim gazetesinde, "10 kişilik özel bir ekibin Almanya’ya gittiği" öne sürüldü. "Zek'i bulduk" başlığıyla verilen haberde “ki firari paralelcinin paketlenmesi an meselesi” ifadesi yer aldı.

Takvim gazetesinde, manşetten yayımlanan haber şöyle:

Zekeriya Öz, darbe suçundan yargılanmamak için adaletten kaçtı, Takvim'den kaçamadı. Firar ettiği andan beri adım adım takip ettiğimiz Zek, Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde paralel örgüte yakın bir ismin otelinde ortaya çıktı.

Darbe suçundan hapse atılacağını anlayınca yurt dışına kaçan paralel savcılar Celal Kara ve Zekeriya Öz'ün sır firarını TAKVİM aydınlattı. Öz yurt dışına kaçtığı andan itibaren takibe başlayan Takvim, kaçışın tüm detaylarını deşifre etti. Buna göre Zekeriya Öz ile Celal Kara geçtiğimiz Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece karayoluyla Batum Sınır Kapısı'na gitti.

Öz'ü buraya taşıyan isim ise Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı Danyal Kılıçalp'tı. Zek, eşiyle beraber sınırı geçerken onlardan yarım saat önce Celal Kara da Türkiye'ye terk etti. Burada Gülen Örgütü'nün Gürcistan imamı 'Kasap' lakaplı Yaşar Buyacı'nın karşıladığı ikili hemen Buyacı'nın çiftliğine götürüldü. Burada kahvaltı bile yapmayan kaçak savcılar karayoluyla Tiflis'e geçerek ilk uçakla Kiev'e gitti. Firariler buradan ise Almanya'nın Frankfurt şehrine uçtu. Frankfurt'ta paralel yapının şehirdeki hatırlı adamları tarafından karşılanan Öz ile Kara, bu şehre 25 kilometre uzaklıktaki Hanau kentinde, Gülen Örgütü'ne yakın biri tarafından işletilen otele yerleştirildi. Gürcistan-Ukrayna-Almanya üçgeninde Zek'i izleyen TAKVİM, 10 kişilik özel bir ekibin de Almanya'ya geçtiğini öğrendi. Türk yetkililer, Öz ile Kara'nın yerini tespit ederken, iki firari paralelcinin paketlenmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Avukat Kılıçalp: Gezmek için geldim dedi

Firari savcı Zekeriya Öz'ü Sarp Sınır Kapısı'nı bıraktığı ortaya çıkan Avukat Yusuf Danyal Kılıçalp A haber'e telefonla bağlanarak olayı anlattı. Kılıçalp, Zekeriya Öz'ün oğlunun yanında staj yaptığını ve Ağustos başında Talha Öz'ün düğününe katıldığını söyledi. Kılıçlalp "Zekeriya Öz, düğünde 'Telaşım bittikten sonra Karadeniz'i gezmeyi düşünüyorum. Size de uğrarım' dedi. Cumartesi gecesi geldi. Kahvaltıdan sonra Ayder Yaylası'nı gitmek üzere yola çıktık. Gece 03.00 gibi Ardeşen'e vardık. Ayder'e gitmekten vazgeçti. 'Batum'dan İstanbul'a uçak var. Sen beni Sarp Sınır Kapısı'na bırak. Batum'u gezerim' dedi" diye konuştu. Kılıçalp "Kaçacak insan 4 saatlik yolu 15-16 saatte gider mi?" yorumun yaparken Celal Kara'yı hiç tanımadığını söyledi.

‘Kaçmasın da hapis mi yatsın’

Türkiye'de aranan ve hakkındaki yakalama kararından 12 saat önce yurtdışına çıkan eski savcı Zekeriya Öz'ün avukatlığını Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak üstlendi. Daha önce röportaj yaptığı ve beraber kartopu oynadığı arkadaşı Zekeriya Öz'ü savunan Ilıcak, Öz'ün kaçışıyla ilgili olarak "Kaçmasın da tutuklanıp, cezaevine mi atılsın? Üstelik cezaevinde can güvenliği olacağını da sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Zekeriya Öz'ün FETÖ avukatları tarafından yurt dışına kaçırılması örgütü karıştırdı. Cezaevindeki örgüt üyesi savcı, polis ve bürokratlar "105 kişi kaçtı. Bizi neden kaçırmadınız. Cezaevinde çürüyoruz" diyerek itiraz etti. İsyan sesleri artınca FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri "Zekeriya Öz kaçmasaydı cezaevinde öldürülecekti" yalanına başvurdu. Tetikçilere bazı paralel yazarlar da destek verdi.

Akşam: Kırmızı bülten çıkarılabilir

Akşam gazetesi haklarında yakalama kararı çıkartılmadan önce yurtdışına çıkan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'ya kaçtıklarının kesinleşmesiyle birlikte haklarında kırmızı bülten çıkartılabileceğini öne sürdü.

Hilal Yıldırım imzasıyla yayımlanan habere göre, Zekeriya Öz ve Celal Kara Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Almanya'ya gitti. Eski savcılar hakkında kırmızı bülten çıkartılması bekleniyor. Prosedüre göre kırmızı bülten için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye başvuracak. Karar, Adalet Bakanlığı’na oradan Dışişleri Bakanlığı ve Interpol’e ulaştırılacak. Diğer savcı Mehmet Yüzgeç'in yurt dışında olup olmadığı henüz tespit edilemedi.