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Takvim yazarı fiyatlardan şikâyetçi oldu: İki kişilik kahvaltıya 829 TL istendi; bar kısmına gitmeye cesaret edemedim

iki kişilik kahvaltı için 829 TL istedi..

04 Ağustos 2020 10:58

Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan; İstanbul'da bulunan Bebek Otel'de iki kişilik kahvaltı için 829 TL hesap gelmesini eleştirdiği yazısında, "Ben sabah kahvaltıya gittiğim için kahvaltı yapacaklara uyarılarda bulunmak istiyorum. İki kişi serpme kahvaltı için 300 TL ödüyorsunuz. Bunun içinde; çay, su ve portakal suyu yok.." diye yazdı.

Ufuk Özcan, portakal suyunun 32 TL, kruvasanın 25 TL, bir şişe suyun 32 TL, Türk kahvesininse 25 TL olduğuna vurgu yaparak, "Ben iki kişilik kahvaltı sonunda 829 TL'lik bir adisyon gördüm. Neyse ki indirimli kartımız vardı da 704 TL'ye düştü. Bu fiyatı görünce gece bar kısmına gitmeye cesaret edemedim..." ifadelerini kullandı.

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