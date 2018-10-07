Takvim gazetesinin Esma Esad haberi tepki çekti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’la ilgili yaptığı haber tepkilere neden oldu.

Esma Esad, meme kanseri teşhisi sonrasında kısa süre önce tedavi altına alındı. Tedavisi süren Esma Esad’ın bir fotoğrafı paylaşıldı. Takvim gazetesi tedavi edilen kanser hastası Esma Esad için “Suriye gibi çöktü” başlığını kullandı.

Takvim’in bu başlığı tepkilere neden oldu.

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi de Esma Esad hakkında tepki çeken bir başlık kullandı. Gazete, söz konusu haberi sosyal medyada "Meme kanseri teşhisi koyulan Beşar Esad'ın eşinin son görüntüsü şaşırttı!" başlığıyla paylaştı.