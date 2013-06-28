Gezi Parkı eylemlerini canlı olarak yayınlayan CNN International ve kanalın sunucusu Christiane Amanpour, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel’le davalık oldu.

Mevlüt Yüksel CNN International ve Amanpour hakkında gerçeğe aykırı haber yaparak "Suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mevlüt Yüksel, avukatı ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa dilekçe sundu. Adliye çıkışında konuşan Yüksel "CNN İnternational ve Christiane Amanpour'un Türkiye aleyhine yaptığı yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. CNN İnternational Türkiye'de her yer yanıyor yıkılıyor, ayaklanma varmış gibi bir yayın yapınca biz bir haber yapmaya karar verdik. Christiane Amanpour'un yaptığı yalan, yanlış ve kasıtlı haberlere bir ironi yapmak istedik. 'Kirli itiraf' başlığıyla bu haberi yaptık. Ancak haberin devamında 14. sayfada asparagas yaptığımızı belirttik. Amanpour'un yaptığı haberler Türkiye'ye maddi manevi çok zarar verdiği için şikayetçi olmaya karar verdik. Savcı inceleyecek" ifadelerini kullandı.

Yüksel’in savcılığa sunduğu dilekçede, "Mevlüt Yüksel, bu yalan haberlere tepki niteliğinde 18 Haziran 2013 günü Takvim Gazetesi'nin 1 ve 14 sayfalarında (Kirli İtiraf) başlıklı bir haber yayımlamıştır. Haberde şüpheliler tarafından sürekli surette ülkede iç karışıklığa yol açma çabaları esprili bir dille eleştirimli ve haberin asparagas olduğu yazılarak şüpheliler ile hayali bir de röportaj yapılmıştır. Sözde muhabir Amanpour müvekkilime bu haberin yayınlanmasından sonra (utanmalısınız) şeklinde sosyal medyada hakarette bulunmuş, haberin tamamını okumadan, asparagas haber olduğu yazılı olduğu halde hakaret etme gereği duyan Amanpour, bir kesim çevrelerce internet ortamında çok sayıda ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Müvekkilim bu hakarete dayalı Amanpour'a karşı açılacak diğer dava haklarını da saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yüksel'in avukatı Abide Gülel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Amanpour ve CNN International'ın yaptığı Gezi Parkı eylemleri haberlerinin gerçeğe aykırı olduğu iddia edilerek, "Şüphelilerin Kazlıçeşme mitingini dünyaya direniş gibi göstermesi, Başbakan danışmanına nezaketsiz bir üslup ile sorular sorulması ve devamında halkın önünde küçük düşürme çabaları, Gezi Parkı olayları ile Hatay ili arasında sıkı bağlantı kurulmaya çalışılması kabul edilebilir bir durum olmayıp kamu barışını tehdit eder nitelik taşımaktadır" denildi.

Amanpour ile temasa geçip geçmediği sorusuna da cevap veren Yüksel, "Amanpour tweet atmıştı, biz de kendisine tweet attık. 'Yazıklar olsun' diye bana bir tweeti vardı. Eğer görüşmek istiyorsa ister Türkiye'de ister Amerika'da biz görüşmeye hazır olduğumuzu yaptığı yayınlarla ilgili konuşabileceğimizi söyledik. Bekliyoruz hem şahsım hem de Takvim Gazetesi olarak kendisiyle röportaj yapmak istediğimizi belirttik. Bakalım yüreği yetiyorsa bizimle görüşür" dedi.