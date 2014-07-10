Takvim: Erdem Başçı Pensilvanya tarafından tehdit edildi, boyun eğdi

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Pensilvanya" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaati tarafından tehdit edildiğini ve boyun eğmek zorunda kaldığını iddia etti.

Ergün Diler'in Takvim gazetesinde "Başçı'ya tehdit" başlığıyla yayımlanan (10 Temmuz 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Hatırlıyorum, siz daha önce Erdem Başçı için çok iyi şeyler söylemiştiniz! Ama son dönemde faiz lobisinin isteğine yakın işler yaptı!

Hala Başçı ile aynı fikirde misiniz?

Erdem Başçı hakkındaki fikirlerim hala aynı! Hiç değişmedi! Çok net!

Ama yaptıkları, faize bakışı ortada!

Sana taraflar inkar da etse açık ve net bir şey söylemek istiyorum! Erdem Başçı Pensilvanya tarafından öyle bir tehdit edildi ki denileni yapmak zorunda kaldı!

Boyun eğdi! Yapacak başka bir şeyi de yoktu!

Nasıl ve neyle tehdit edebilirler? Olacak iş mi bu?

Ailesiyle ilgili olabilir! Büyük oyunlarda büyük hamleler yapılır! Bazı tehditler vardır, hayatınızı ortaya koysanız da o tehditlere boyun eğmek zorunda kalırsınız. Bununla ilgili yakın zamanda sana daha detaylı bilgiler verebilirim.



Şimdi verseniz!

Şimdi değil! Ama bu konu ilginç!

Yakında seninle paylaşacaklarım olacak!

Şimdilik idare et beni!

İpucu verseniz biraz!

Gülen bir marka! Tehdit denilince aklına hemen Cemaatin yaptığı bir şey gelmesin!

Ya ne gelsin?

Fethullah Gülen ve Hizmet hareketi kiminle çalışıyorsa ona bak! Arkasındaki güce fokuslan! Devasa bir güç var arkasında! Ve bu gücün Erdem Başçı'yı hedefe koyduğunu düşün! Belki o zaman Başçı ile ilgili daha rasyonel ve objektif bir tavır içinde olursun!

İyi gidiyoruz biraz daha açsak!

Merkez Bankası'nda neler olup bittiğini anlamak için bu adamların neler yaptığını biliyorsun. 20 milyon dolar rüşvet verip casusluk faaliyetiyle para hareketlerini öğrenmek istediler! Şunu unutma, Erdem Başçı Erdoğan'a karşı gelemez! Başçı ekibinden en çok güvendiği ismin kurbanı oldu! Hayatının en büyük dersini aldı. Erdoğan, Başçı'yı çok kısa bir sürede istifaya zorlar. Başçı buna direnemez. Ancak Erdoğan bu yolu tercih etmedi. Çünkü birçok şeyin farkında.

Nasıl yani?

Erdoğan'ın bir kez bile Pensilvanya veya uzantılarıyla Erdem Başçı'yı aynı cümlede kullandığını gördün mü. Asla...