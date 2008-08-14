Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, arkadaş grubuyla önceki akşam İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Anjelique'e gitti. Grupta, İbrahim Cevahir'in yakın akrabası olan Aycan Cevahir de vardı. Bir süre sonra grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Rüzgar Çetin, elindeki içki bardağını Aycan Cevahir'in başında kırdı.



Deniz taksiyle kaçtı



Kanlar içinde kalan Aycan Cevahir, acilen Amerikan Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde Cevahir'in burnunun kırıldığı tespit edildi. Rüzgar Çetin ise, olayın büyümesi üzerine deniz taksiyle mekandan kaçtı. Yaşananlar üzerine, Aycan Cevahir'in babasının Sinan Çetin'i telefonla arayıp bağırdığı ileri sürüldü.

