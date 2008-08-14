T24 LogoT24 Logo
Magazin

Taksiyle kaçtı

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Anjelique'de aynı masayı paylaştığı Aycan Cevahir'in kafasında içki bardağı kırdı

14 Ağustos 2008 03:00

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, arkadaş grubuyla önceki akşam İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Anjelique'e gitti. Grupta, İbrahim Cevahir'in yakın akrabası olan Aycan Cevahir de vardı. Bir süre sonra grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Rüzgar Çetin, elindeki içki bardağını Aycan Cevahir'in başında kırdı.

Deniz taksiyle kaçtı

Kanlar içinde kalan Aycan Cevahir, acilen Amerikan Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde Cevahir'in burnunun kırıldığı tespit edildi. Rüzgar Çetin ise, olayın büyümesi üzerine deniz taksiyle mekandan kaçtı. Yaşananlar üzerine, Aycan Cevahir'in babasının Sinan Çetin'i telefonla arayıp bağırdığı ileri sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24