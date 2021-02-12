Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te özel halk otobüsü önce taksiyle çarpıştı, daha sonra yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Eyman Dabul (34) hayatını kaybederken, 7'si yolcu, 9 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te taksi ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi.

Öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen taksi, belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriyeli Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)