Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Erol yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı ile Dr. Ali Al Caddesi\'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Yusuf Bolat\'ın kullandığı 03 T 5118 plakalı taksi ile Ramazan Erol yönetimindeki 32 FF 273 plakalı motosiklet kavşak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Ramazan Erol, başından ve çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan Erol, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldü. Sıvacı ustası olan Ramazan Erol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Yusuf Bolat ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



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