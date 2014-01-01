Taksiye kusan 100 dolar ödeyecek

Kanada'da yılbaşı gecesinde bindiği taksiye kusan müşterinin aracın yeniden kullanılabilir bir hale getirilmesi için 100 dolar ödemesine karar verildi.

Kanada'nın Calgary kentinde Belediye Taksi Danışma Komitesi, bindiği taksiye kusan müşterilerin, aracın yeniden kullanılabilir hale gelmesi ve şoförün iş kaybının önlenmesi için ilave 100 Kanada Doları (200 TL) ödemesini kararlaştırdı. Bu rakama taksi ücreti dahil olmayacak.

Calgary Belediyesi'nden Marc Halat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum, haftasonları ve tüm özel günlerin gecelerinde yaşanıyor. Hiçkimse bu şekilde kirlenmiş bir taksiye müşteri olarak binmeyeceği için araç servis dışı kalıyor. Temizlenip yeniden servise dönmesinin bir maliyeti var. Bazen sürücünün kaybı için 100 dolar da yetmeyebiliyor" dedi.

Araçların temizliği için ceza uygulaması halen, Kanada'nın başkenti Ottawa ile diğer bazı şehirlerde ve ABD'nin Chicago ve St.Louis kentlerinde uygulanıyor.