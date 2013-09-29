'Taksiyarhis Kilisesi listede yok' denildi; 400 Rum'a ayin izni çıkmadı

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne ayine giden 400 Rum’a izin çıkmadı.

Rum Patrikhanesi müzeye dönüştürülmüş Ayvalık’taki Taksiyarhis Kilisesi’nde 29 Eylül’de ayin düzenlemek istedi. Patrikhane ayine izin verilmesi için 15 Nisan’da Balıkesir Valiliği‘ne başvurdu. Valilik konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Rum Cemaati’nin 6 aydır beklediği cevap ayine son üç gün kala geldi. Bakanlık izin talebini reddetti.

Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel’in haberine göre, gerekçe olarak da “2000 yılında hazırlanan ayin yapılacak kiliseler kataloğunda Tarksiyarhis’in görünmediği” söylendi. Ancak 2000 yılında üstelik kilise henüz restore edilmemişken Taksiyarhis’te ayin yapılması için izin verilmiş ve ayin gerçekleşmişti.

Ayine üç gün kala verilen red cevabı, Ayvalık’a gelen 400 kadar Rum’u mağdur etti. Rumlar bugün yapmayı planladıkları ayine izin verilmesi ve insanların mağdur olmaması için valiliğe tekrar başvurdu. İçin izin çıkmazsa cemaat kiraladıkları bir otel salonunda ayin düzenleyecek. Rum cemaatine daha önce müzeye dönüştürülmüş Bursa’daki, Trabzon’daki ve Kapadokya’daki kiliselerde ayin yapmasına izin verilmişti. Geçen temmuz ayında Bursa’daki müzeye dönüştürülen kilisedeki ayin için “olur” çıkmıştı. Bursa’nın o zaman köy olan Gölyazı Mahallesi’nden Yunanistan’a göç eden Rumların çocukları, atalarından kalma tarihi kilisede 90 yıl sonra ayin düzenlemişti.

Dünyanın en büyük çanı

Taksiyarhis Kilisesi 1844 yılında yapıldı. İçerisinde bulunan çan II. Dünya Savaşı yıllarında yerinden çıkarılarak halka haber vermek için kullanıldı. Daha sonraları bu çanın dünyanın en büyük çanı olduğu ortaya çıktı. Çan, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Bergama Müzesi’nde sergileniyor. Kilise uzun yıllar Tekel deposu olarak kullanıldı. Daha sonra ise Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile boşaltılarak koruma altına alındı. 2011’de başlayan restorasyon çalışmaları bu sene sona erdi. Kilise geçen temmuzda ziyarete açıldı.