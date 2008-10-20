Taksitle silah satışına protesto

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çetin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) kredi kartına taksitle silah satmasını eleştirerek, ''Bu taksitle cinayete teşvik kararı derhal durdurulmalıdır'' dedi.



TÜDEF Başkanı Ali Çetin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, MKEK Genel Müdürlüğünün tabanca stoklarını eritmek amacıyla 12 ayrı cins ve özelliklerdeki tabancayı kampanya kapsamına aldığını ve listede yer alan silahların satışında kredi kartına 10 aya kadar eşit ödemelerle taksitlendirme yapılabildiğini hatırlattı.



Bir devlet kuruluşu olan MKEK'in böylesi bir ortamda sadece ölüm aracı olan silaha, kredi kartı ile taksitle sahip olma imkanı yaratmasının cinayete davetiye olduğunu kaydeden Çetin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Devlet yurttaşlarını ölmeye ve öldürmeye özendirmez. Devlet adamlığı sorumluluk ister. Devlet adamlığı 3 kuruşluk kar için cinayeti kolaylaştırmak değildir. Bütün dünyada ve ülkemizde bireysel silahsızlanma için çabalar varken, bu konuda vakıflar, dernekler kurulurken bir devlet kuruluşunun tersini yapması ve bireysel silahlanmayı teşvik etmesi akılla izah edilebilecek bir olgu değildir. Ancak başkalarının ölümüne duyarsızlaşmış veya ölümlerden kar bekleyen bir 'hastalık hali' böyle bir kararı verdirebilir.''



Taksitle cinayete teşvik kararının derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Çetin açıklamasında, ''İçişleri Bakanlığı olaya el koyarak akıl sağlığını yitirmiş kurum yöneticileri varsa derhal işten el çektirilmelidir. Tüm sivil toplum kuruluşları, şiddete karşı olan tüm yurttaşlar da buna karşı tepkilerini ortaya koymalıdır'' görüşünü dile getirdi.

