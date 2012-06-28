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Çevre

Taksim'in tapusu halka dağıtıldı

Vatandaşlara ücretsiz dağıtılan tapularda meydanın kamusal alan olduğu hatırlatıldı ve yurttaşlık hakkına dayanılarak Türkiye toplumunun mülkü olarak tescil edildiği belirtildi

28 Haziran 2012 16:38

Taksim’de yapılması planlanan proje kapsamında açılacak tüneller için açılan ihalenin bir gün öncesinde İstanbullular Taksim Meydanında toplanarak itirazlarını dile getirdiler. Taksim Dayanışması adı altında bir araya gelen çok sayıda Mahalle Derneği, oluşum, Siyasi Parti ve Meslek Odası temsilcileri ve Taksim Platformu üyeleri projenin meydanı insansızlaştırmayı amaçladığını savundular.

Göstericiler projenin müzakere süreçleri işletilmeden, diyalog yolları denenmeden ve her gün meydanı kullanan İstanbulluların görüşü alınmadan tepeden inmeci bir yöntemle yapılmasına dikkat çektiler. Meydanın İstanbul yakın tarihinin önemli bir parçası olduğu belirtilen açıklamalarda geri dönülmez tahribatlar yapılmadan bir an önce durdurulmasını ve 28 Haziran’da yapılacak ilk ayak ihalesinin iptal edilmesini talep ettiler.

“Taksim siyasi iktidarların değil, bizim ortak varlığımızdır” denilerek Taksim Meydanının sembolik tapusu vatandaşlara dağıtıldı. Hiçbir iktidar, hangi oy oranına sahip olursa olsun, ülkeyi tapulu malı gibi göremez ve asıl sahiplerine danışmadan keyfi tasarruflarda bulunamaz denilerek vatandaşlar ihalenin durdurulmasına destek olmaya çağrıldı.

Vatandaşlara ücretsiz dağıtılan tapularda meydanın kamusal alan olduğu hatırlatıldı ve yurttaşlık hakkına dayanılarak Türkiye toplumunun mülkü olarak tescil edildiği belirtildi. Taksim Meydanının sembolik tapusunda yaya ulaşımının engellenemeyeceği, zorlaştırılmayacağı, tünel, rampa, dehliz, yer altı durağı kazısı yapılamayacağı, ağaç kesilemeyeceği, yeni bina yapılamayacağı,zabıta, çevik kuvvet,motorlu araç park yeri olarak kullanılamayacağı hususunda şerhler konuldu.

Gösteri “ Taksim Meydanında görüşümüz alınmaksızın değişiklik yapılmasına karşıyız ve bu konudaki demokratik mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız” denilerek sona erdi.

Bu gece Ayaspaşa Derneği üyesi bir grup mahalle sakini ihaleye dikkat çekmek amacıyla Taksim  Gezi parkında oturma nöbetine başlayacak.

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