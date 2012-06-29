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Çevre

Taksim'i yayalaştırma projesinde ihale süreci başladı

Taksim'i yayalaştırma projesi kapsamında 240 günde bitecek çalışmalar için ön teklifler alınırken Taksim'de eylem başladı

29 Haziran 2012 13:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim’i yayalaştırma projesiyle ilgili ön yeterlilik ihalesinin dün tamamlandığını açıkladı. Bu aşamada verilen teklifler değerlendirilecek, 40 gün sonra asıl ihale yapılacak. 240 gün içinde Taksim’in çehresini değiştirecek ihale sürecinde düğmeye basılırken Taksim 24 saatlik bir eyleme de sahne oldu.

Elif İnce'nin Radikal'deki haberine göre; ‘Taksim Dayanışması’ adı altında bir araya gelen çok sayıda meslek odası, mahalle derneği ve oluşum, ihale ve projeyi protesto etti.

Taksim Meydanı’nda önceki gün saat 19.00’da bir araya gelen grup, “Taksim siyasi iktidarların değil, bizim ortak varlığımızdır” diyerek Taksim Meydanı’nın sembolik tapusunu vatandaşlara dağıttı. Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı, “Tapuyu alanlara tek bir şart koşuyoruz: Usulsüz ilk kazma vurulunca Taksim’e koşacaksınız’’ dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın seçimlerden önce duyurduğu proje, kamuoyunun tepkisine rağmen 12 Şubat’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nce onaylandı.


Dava açıldı


TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası, projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Ancak devam eden yasal sürece rağmen Taksim Meydanı Düzenleme İnşaatı altyapı ve tünel yollarının yapımı için ihale süreci dün başlatıldı. Ve çalışmaların 240 günde tamamlanacağı kamuoyuna ilan edildi.

Proje, özellikle Gezi Parkı’nın yerine Topçu Kışlası adı altında yapılacak AVM; Sıraselviler, Mete ve Gümüşsuyu caddelerine yapılacak yeraltı tünelleri, insanların tek sıra halinde yürüyebileceği dar kaldırımlar ve özellikle de şeffaf ve ‘katılımcı’ olmaması gibi gerekçelerle eleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Topçu Kışlası’nın AVM değil, kültür ve sanat merkezi olacağını açıkladı. Yeraltı tünellerinden vazgeçildiği ise hâlâ bir söylentiden ibaret. Şehir Plancıları Odası’ndan Tayfun Kahraman, “Tünel sayısının 4’ten 1’e indiği yolunda bir söylenti var ama kesinleştirebileceğimiz bir bilgi değil, projeyi görmedik. Projenin üretim sürecinde her aşamada kamuoyunun haberdar edilmesi lazım ama ne yazık ki böyle yürümüyor” dedi.

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