Taksimetreye itiraz eden müşteri taksi sürücüsüne kurşun yağdırdı!

İstanbul Şişli'de taksimetreye itiraz eden müşteriyle ticari taksi sürücüsü arasındaki tartışma kanlı bitti. Silahını çeken müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı.

Küçükçekmece'den müşteri alan taksici Engin Çaylı (28), müşterinin isteği üzerine Şişli'ye doğru yola çıktı.

Fulya Bayırı Caddesi üzerinde inmek isteyen müşteri, 58 liralık taksimetre ücretine itiraz etti. Çaylı ve arka koltukta oturan müşteri arasında tartışma yaşandı. Müşteri bir anda üzerinde taşıdığı silahı çekerek sürücü Engin Çaylı'ya ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan kurşunlarla bacağı ve kolundan yaralanan ticari taksi sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı müşteri ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ticari taksi ve olay yerinde inceleme çalışmaları yaptı.

Çaylı'nın tedavi gördüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen arkadaş ve meslektaşları olaya tepki gösterdi.

Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Lütfü Kaya, kabinli araç istediklerini belirterek, "Arkadaşımız Sefaköy'den müşteri alıyor ve Şişli'ye getiriyor. Müşteri 58 liralık ücrete itiraz ediyor ve silahını çekip arkadaşımızı vuruyor. Biz bu yaşananlardan bıktık. Bu sorunun çözümü panik butonları değil, kabinli araçlardır" diye konuştu.