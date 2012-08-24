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Taksim'e ilk kazma Harbiye ve Tarlabaşı'na

İstanbul Taksim Meydanı’nı yayalara açacak 'Taksim Yayalaştırma Projesi'nin birinci etap ihalesi yapıldı

24 Ağustos 2012 13:39

'Taksim Yayalaştırma Projesi'nin birinci etap ihalesi yapıldı. Projeye göre; ilk kazma Harbiye ve Tarlabaşı’nda vurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihalede, daha önce şartname alan 11 inşaat firmasından 9’u teklif verdi. En düşük teklif, 51 milyon 500 bin TL ile Kalyon İnşaat Şirketi’nden geldi.

 

Uzunluk 400 metre

 

İhaleye çıkarılan 'Taksim Meydan Düzenlemesi Projesi'ne göre araçlar, meydana ulaşmadan dalış tünellerine girecek.

İhalesi gerçekleştirilen birinci etap kapsamındaki Harbiye-Tarlabaşı dalış tüneli, Harbiye Askeri Müzesi’nden başlayacak ve Tarlabaşı Bulvarı’nda, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bina ve otellerin bulunduğu alana bağlanacak.

Tünel, Tarlabaşı-Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda olacak.

 

En düşük teklif

 

Habertürk'ün haberine göre; 8 rakibi geride bırakarak Harbiye-Tarlabaşı dalış tüneli inşaatı için yaklaşık 51 milyon 500 bin TL teklif veren Kalyon İnşaat Şirketi, 2007 yılında da 40 kilometre uzunluğundaki Avcılar-Kadıköy metrobüs yolunun alt ve üstyapı inşasını tamamlamıştı.

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