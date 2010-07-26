Taksim'e 3 boyutlu kedi

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli mekanlarına 3 boyutlu hayvan figürleri yaptırıyor. Taksim Meydanı'na dikilen 4 metre uzunluğundaki kedi figürü yerli ve yabancı birçok kişinin dikkatini çekti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilginç bir çalışmaya imza attı. Benzerlerine Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde rastlanan 3 boyutlu peyzaj çalışması artık İstanbul'un farklı mekanlarında da uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Taksim Meydanı'na 4 metre uzunluğunda 3.60 metre genişliğinde dev bir kedi figürü dikti. Yapımında 2 kamyon torf toprağı ile 8 bin adet begonya çiçeği kullanılan kedi figürü görenlerin dikkatinden kaçmadı.



Yerli ve yabancı birçok kişi dev kedi figürünün fotoğrafını çekti. Yaklaşık 10 günlük bir çalışma ile yapılan heykelin, üzerindeki çiçeklerin büyümesiyle daha dikkat çekici hale geleceği belirtildi. Ömürlük bir çalışma olduğuna dikkat çeken Projenin mimarlarından Peyzaj Mimarı Öznur Gökçe, “Örneklerine yurtdışında rastlanan ancak Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje. Peyzajı üç boyuta taşıyan bir uygulama normalde refüjlerde ve parklarda peyzajı tek bir yüzeyde görüyoruz. Burada üç boyuta taşıyoruz. Görmüş olduğunuz şeyde kedi figürü. Bunun aynısını da kelebek olarak Yıldız Korusu'nda başlatmıştık" dedi.



Figürün 4'e 3.60 metre ebatlarında olduğuna dikkat çeken Öznur Gökçe, figürün yapımında 8 bin begonya çiçeği ile 2 kamyon torf toprağı kullandıklarını belirtti. Mimar Öznur Gökçe Fashane'de Karagöz ve Hacivat'ı da duvar üzerine üç boyutlu olarak işleyeceklerini söyledi.







