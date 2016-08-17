Taksim'den sonra Bağdat Caddesi'nde de mağazalar kapanıyor

Taksim'de ünlü markalara ait birçok mağaza ve alışveriş merkezinin kapanmasının ardındn İstanbul'un gözde semtlerinden Bağdat Caddesi'nde de ünlü markalar bir bir kapanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, artan ekonomik belirsizlikler ve ardı ardına patlayan bombalara bir de darbe girişimi eklenince müşteri çekemeyen birçok mağaza kapısına kilit vurdu. Birçok firma da zararına satışlar yapıp stoklarını eritip mağazasını kapatma yoluna gidiyor.

Ünlü caddelerde mağaza açmak birçok marka için lüks. Zira, bir AVM’de ortalama büyüklükte bir mağaza için ödenen metrekare kirası 50-100 dolar arasındayken bu caddelerde rakam 3 katına kadar çıkıyor.

2012’de dünyanın en iyi 4. alışveriş caddesi seçilen Bağdat Caddesi, bugünlerde satılık ve kiralık ilanı asılı boş dükkânlarıyla ve kentsel dönüşüm sonucu caddenin kendine münhasır sakinlerini de kaybetmesiyle gündemde. Cadde son bir buçuk yıldır kentsel dönüşüm nedeniyle adeta bir şantiyeye döndü. Gelecek ay da 14 bina birden yıkılacak.

Kiralar arttı

Cadde sakinlerive mağaza sahiplerinin değerlendirmelerine göre, kiraların son yıllarda iki katından fazla artması, mağazaların kentsel dönüşüm sebebiyle amaçlanan blok mağaza tiplerine dönüştürülmeye çalışılması ve tüketici ilgisinin artık ‘yaşam merkez’leri olarak düzenlenen alışveriş merkezlerine kayması, bu yalnızlaşmanın nedenlerinde olarak görülüyor.

Kentsel dönüşümle şantiye alanına döndürülen Cadde’de zorlu koşullara dayanamayıp kepenk kapatan 50-60 dükkân, esnafa vurulan son darbe oldu.

Hem kiraların çok yüksek olduğunu hem de kentsel dönüşümle birlikte caddedeki alım gücü yüksek tüketici kitlenin farklı semtlere taşındığını anlatan Bigchefs Cafe İşletme Müdürü Semih Dizdar, Bağdat Caddesi’nin eski yoğunluğunun kalmadığını anlatarak “Eskiden Avrupa Yakası’ndan çıkıp, caddeye gelen insanlar vardı. Yoğunluk sabah saatlerinde başlayıp, gece saatlerine kadar sürerdi. Ama artık caddenin o eski havası kalmadı” dedi.

Dükkân kiralarının oldukça yüksek olduğunu, cadde esnafının kiraları karşılayacak satış yapamadığını kaydeden Dizdar, “En düşük kira 100 bin liradan başlıyor. Cadde kan kaybetmeye başladı. Hem burada yaşayan halk olarak hem de işletme sahipleri olarak, ‘Cadde elden gidiyor mu’ diye endişe ediyoruz” diye konuştu.

Bitik haldeyiz

Derviş Bağzıbağlı Firma Sahibi Önay Bağzıbağlı, bir kaç sene evvel Bağdat Caddesi’nde boş dükkân bulmanın mümkün olmadığını dile getirerek, şimdilerdeyse caddedeki her üç dükkândan birinin boş olduğunu ancak mal sahiplerinin bu kötü gidişata rağmen kiraları yüksek tuttuğunu aktardı. Bağzıbağlı “Esnaf zaten satış yapamıyor, bu kiralar nasıl karşılansın?” dedi.

Bağzıbağlı, kentsel dönüşüm ile Bağdat Caddesi’nin yapısının değiştirilmek istendiğini belirterek; “Bağdat Caddesi’ni Avrupa havasına sokmaya çalışıyorlar. Binaları yıkıp blok mağazalar yapmaya çalışıyorlar. Fakat bugün blok halinde kimse mağaza kiralayamaz. Bağdat Caddesi son bir buçuk senedir bu yıkımı yaşıyor. Bitik haldeyiz” dedi.

60 dükkân kapısına kilit vurdu

Diesel Giyim’in Mağaza Yöneticisi Sercan Alıcı, sadece kiraların değil, bölgede başlatılan kentsel dönüşümün de işlerini çok zorladığını anlatarak “Caddenin en çok alıcı kitlesi, buranın yerlisiydi. Fakat bu elit kesim kentsel dönüşüm nedeniyle başka bölgelere dağıldı” dedi.

Alıcı, eylül sonunda 14 bina daha yıkılacağını belirterek Bağdat Caddesi ticaretindeki kan kaybının 6 yıllık bir süreç olduğunu ancak en sert düşüşün bu yıl yaşandığını aktardı. Alıcı, yalnızca son birkaç ay içerisinde 50-60 dükkânın kapandığına dikkat çekti.

Kentsel dönüşümün de etkisiyle iş yapamaz hale geldiklerini ifade eden Alıcı; “İnsanlar burada tozun toprağın içinde alışveriş yapmak istemiyor. Bu rezilliği çekmektense gelmemeyi, hatta burada yaşamayıp taşınmayı tercih ediyor insanlar” diye konuştu.