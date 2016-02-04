Taksim'deki 'Zulme karşı barış için ses çıkar' eyleminde 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de Sur ve Cizre'deki sokağa çıkma yasaklarına ve operasyonlara karşı yapılan 'Zulme karşı her gün 19:00'da Barış için ses çıkar' eyleme polis müdehalesi gerçekleşirken 15 kişi gözaltına alındı.

Taksim Galatasaray Meydanı'ndaki #Cizre eylemine müdahale eden polis bir çok kişiyi gözaltına aldı. @beyazitpostasi pic.twitter.com/AXNvvb3jcr — 140journos (@140journos) 4 Şubat 2016

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sur ve Cizre'deki sokağa çıkma yasağı ve operasyonlara karşı herkesi ses çıkmarya çağırmıştı. Demirtaş, her akşam saat 19.00'da zulme karşı barış sesi çıkaracaklarını söylemişti.

Evrensel'in haberine göre, Taksim'de saatler 19.00 olmadan polisin eyleme müdahale hazırlığına girdiği görüldü. "Cizre'deki vahşeti durdurun, yaralıları kurtarın" yazılı dövizler açılırken polis, "Suç teşkil eden dövizleri kaldırın" şeklinde anons geçiyor.

Eylemde "Baskılar bizi yıldıramaz, faşizme karşı omuz omuza", "Diren Cizre İstanbul seninle" sloganları atılıyor. Polis, "Burası açıklama yapılacak alan değil, dağılın, basın çekilsin" diyerek anons yaptıktan sonra saldırıya geçti.

Polis müdahalesi öncesi okunana basın açıklaması şu şekilde:

Taksim de Cizre için yapılan basın açıklaması !! pic.twitter.com/XEGeKsMkZh — Beyazıt Postası (@beyazitpostasi) 4 Şubat 2016

TOMA ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırıda şu ana kadar 15'e yakın kişi gözaltına alındı. Saldırıda Muhabirimiz Ercan Kılıç da plastik mermiyle eli ve yüzünden vuruldu. Kılıç'ın durumu iyi.

Diyarbakır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Her akşam saat 19.00'da zulme karşı ses çıkarın” kapsamında yapılan çağrı Diyarbakır’da da karşılık buldu.

Diyarbakır’ın birçok semtinde yurttaşlar evlerinin balkonlarından tencere ve tava çaldı. Seyir halindeki araçlarda korna çalarak eyleme destek verdi. Balkonlardan, “Biji berxwedana Sûr’e”, “Susma haykır Sur’a ses ver” sloganları attı. Gün boyunca merkez Ofis semtine TOMA, zırhlı araç ve Ranger'lar sevk edildi. Koşuyolu ve Bağlar civarında ses çıkarma eylemine katılan mahallelere polis tarafından gaz bombaları atıldı. Çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, evlerinde çcoukları olduğunu söyleyen aileler polise tepki gösterdi. Tepkilere rağmen polis birçok sokağı gaz attı.

Ankara

Ankara Barış Bloku, Cizre'deki bodrum katında günlerdir yardım bekleyen yaralılar için ses çıkarma eylemi yaptı. Kızılay Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen kitle, slogan ve alkışlarla Sakarya Caddesi'ne yürüdü ve burada günlerdir süren beyaz bayrak nöbetini ziyaret ettiler. Barış annelerinin de katıldığı eylemde basın metnini okuyan Banı Aykaç, 23 Ocak'tan bu yana bodrum katında yaralıların neler yaşadığını gün gün anlattı. Bu süreçte yaralılar arasında yaşamını yitirenler olduğunu ve defalarca o eve giden ambulansların engellendiği aktaran Aykaç, son 5 gündür ise yaralılara ulaşılamadığını hatırlattı. Aykaç, Bir bodrum katında insnalar ölüme terk ediliyor. Bir bodrum katında yok oluyor devlet, insanlık yok oluyor. Adresi belli, içindekilerin kimlikleri belli, sağlık hizmeti gereksinimi içinde bulundukları belli yurttaşlarımıza acilen sağlık hizmeti ulaştırılmasını yeniden talep ediyoruz” dedi.