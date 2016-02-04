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Demirtaş: Herkesi savaşa, zulme karşı her gün 19:00'da 'Barış için ses çıkar' eylemine davet ediyoruz

''Eylemimiz bugünden itibaren başlayacak''

04 Şubat 2016 15:21

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün yaptığı ''Küçük bir heyet ve gönüllü sağlıkçılarla birlikte Cizre'ye giderek yaralıları almak istiyoruz'' açıklamasının ardından, bugün Mardin'e gitti. Mardin'de Demokratik Bölgeler Partisi Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Cizre için yola çıkan sağlıkçılarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Demirtaş, '' Her gün saat 19:00'da zulme ve savaşa karşı balkonunuzdan, arabanızdan, her neredeyseniz oradan barış için ses çıkarma eylemine herkesi davet ediyoruz. Eylemimiz bugünden itibaren başlayacak'' dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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