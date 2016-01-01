Taksim’deki yeni yıl kutlamalarında yine taciz

Taksim İstiklal Caddesi’nde yeni yılın ilk saatlerinde Ukraynalı bir kadın turist, vatandaşların fotoğraf mankeni oldu. Genç kadının peşini bırakmayarak taciz etmeye çalışan Azerbaycanlı olduğu belirtilen bir tacizci turist, genç kadını taciz edince güven timleri tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre Taksim’de yeni yıla girilmesinin ardından her yıl olduğu gibi yine çirkin görüntüler ortaya çıktı.

Yeni yılı kutlamak için İstiklal Caddesi’ne dökülen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yalnız başına caddede yürüyen Ukraynalı bir kadın turist, vatandaşların ilgi odağı oldu.

İlk olarak bir şahıs, genç kadının yanına gelerek selfie çekmek istedi. Şahsın uzun çabalar sonucunda genç kadınla selfi çekmesi sonrasında caddedeki vatandaşlar bir anda kadının yanına geldi. Vatandaşların fotoğraf mankeni olan genç kadını etrafını saran şahıslar, güven timleri tarafından uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine yoluna devam eden genç kadını bu seferde Azerbaycanlı bir turist takibe alarak yanına geldi. Burada genç kadına sözlü tacizde bulunarak rahatsız eden şahıs, güven timleri tarafından gözaltına aldı. Güven timleri tarafından Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan şahıs, ters kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, gazetecilerin “Kadınla ne konuştunuz” sorularına, “Bilmiyorum, benden çok o konuştu” diye cevap verdi.