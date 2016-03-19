Taksim'deki saldırıda amatör futbolcu da yaralandı

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında, İstanbul'un amatör futbol takımlarından Tophane Tayfunspor'un genç oyuncusu Birol Görgüç'ün de yaralandığı ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre, Tophane Tayfunspor'un U16 takımında forma giyen Birol Görgüç'ün bombalı saldırıda ağır yaralandığı ve Haseki Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Birol Görgüç'ün yaranması nedeniyle Tophane Tayfunspor U16 takımının bugün oynayacağı maçın ertelendiğini açıkladı.