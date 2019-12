-TAKSİM'DEKİ PATLAMA HUZUR VE BARIŞI BOZMAYA YÖNELİK ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Taksim'de yaşanan son hain saldırının da terörün asıl amacının ülkemizin istikrar ve güven ortamını zedeleyerek milletin huzur ve barışını bozmak olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi. TBMM İletişim Daire Başkanlığı, Şahin'in, Taksim'deki bombalı saldırı sonucu çok sayıda vatandaşın ve polisin yaralanması nedeniyle bir mesaj yayımladığını bildirdi. Mesajında İstanbul'da güvenlik görevlilerine yönelik bombalı saldırıda çok sayıda vatandaşın ve polis memurunun yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Taksim'de yaşanan son hain saldırı da terörün asıl amacının ülkemizin istikrar ve güven ortamını zedeleyerek milletimizin huzur ve barışını bozmak olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Birliğimizi bozmaya, vatanımızın bütünlüğünü bölmeye çalışanlar, milletimizin sağduyusu karşısında bu hain amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Terörü bitirmek konusundaki gayretlerin sürdürüldüğü bir dönemde gerçekleştirilen saldırı karşısında herkesin net bir tavır koyması büyük önem taşımaktadır. Bir insanlık suçu olan terör artık korumasız bırakılmalıdır. Bu konuda tüm dünyanın ortak bir duruş sergilemesi ve terörü küresel bir sorun olarak algılanması gerekmektedir.'' Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruma konusunda kendisine yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesini büyük bir kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğini belirten Şahin, şöyle devam etti: ''Türkiye, terörle mücadelesini yürütürken demokrasisini güçlendirmekten, özgürlüklerini genişletmekten, kalkınma çabalarını sürdürmekten asla vazgeçmeyecektir. Bu vesileyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için fedakarca çalışan güvenlik görevlilerimize milletimizin şükran duygularını ifade ediyorum. Bu hain saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerimizle vatandaşlarımıza bir an önce sağlığına kavuşması için acil şifalar temenni ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'' -TBMM BAŞKANVEKİLİ PAKDİL TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş'ta Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yaptığı konuşmada, Taksim'deki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nevzat Pakdil, ''Polislerimiz burada milletimizin can güvenliği için bulunuyor. Türkiye'nin huzuru için bulunuyorlar. Güya bu insanların üzerinden onları katlederek onları yaralayıp öldürerek bir mesaj verilmek isteniyor. Bunu her kim yapmış olursa olsun dikkat edilecek husus, Türkiye’nin huzuruna karşı yapılmış bir eylem olarak değerlendirmek lazım'' diye konuştu. Pakdil, bunların hiçbirisinin Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğini belirtti. Türkiye'nin huzurlu bir yola girdiğini ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdil, şunları söyledi: ''Bu memleketin insanlarını öldürerek bir neticeye varmak isteyenler hüsrana uğrayacaklardır. Toplum olarak bizim temel felsefe ve düşüncemiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'dır. İnsanları öldürerek neticeye ulaşmak mümkün değildir. Nihayetinde hepimiz Allah’ın kullarıyız. Dünyaya geldik ve bu dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzur bulmuşken yeni bir halk oylaması sürecinden çıkmışken ve burada da çok güzel bir netice almışken, milletimiz sakinleşip bir huzur ortamına kavuşmuşken, Türkiye'de çalışmalar hukuk düzeni içerisinde cereyan edecekken böylesi bir saldırıyı lanetliyorum ve kınıyorum.'' Yaralı polislere ve vatandaşlara şifa dileyen Pakdil, ''Bu işleri yapanların akıllarını başlarına alması gerekir. Devlet yetkililerinden defaatle açıklamalar oldu, bunlardan bir netice alınamayacağına dair ama her kim yapmışsa bunların failleri ortaya çıkacaktır. Bunlar tabii ki hukuk sistemi içerisinde gerekli cezayı göreceklerdir. Ama burada şu kararlılığımız ifade ediyorum ki, Bunların hiçbirisi Türkiye'yi bu kutlu yürüyüşünden, bu hukuka uygun olarak bir toplum yapısını gerçekleştirmekten alıkoymayacaktır. Polislerimiz ve vatandaşlarımız inşallah en kısa zamanda şifalarına kavuşurlar'' şeklinde konuştu. -DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI: Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Harbiye Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Kültür ve Tanıtım Gönüllüsü Sertifika Programı'' öncesinde basın mensuplarının Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Yazıcı, olayı nefretle kınadıklarını vurgulayarak, ''Sabahtan bu yana Sayın Başbakanımızla birlikte takip ediyoruz olayı. Emniyet Müdürümüz ile Valimiz olayı takip ediyorlar aynı zamanda. Nefretle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu insanlar ve bu topraklar böyle şeyleri hak etmiyor. Hiçbir toprağın böyle canice hareketleri hak ettiğini düşünmüyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Sözde ateşkesin bugün son günüydü. Saldırının bununla alakası olabilir mi?'' sorusu üzerine de Yazıcı şunları kaydetti: ''Sözde ateşkes falan gibi şeylerin bir anlamı yok. Biz bir devletiz. Terörist bir saldırı var ortada. Onların kendi durumlarını, pozisyonlarını gözden geçirmeleri gerekir. Bütün bunların devletle ilintilendirerek söylemek pek doğru değil. Kendi durumlarını gözden geçirmelerinde yarar var. Söz konusu sürece destek olmaları gerektiğine inanıyorum. İnşallah iyi olur. Biz güçlü bir devletiz. Milletimiz giderek kenetlenip daha güçlü bir hale geliyor. İnşallah bu sorunları aşacağız.'' -AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI BUZEK Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un merkezindeki saldırıda yaralananların acısını paylaştığını belirterek, destek mesajını iletti. Açıklamasında "Avrupa Parlamentosu adına polis ve sivillere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. İstanbul'un merkezi savaş alanı değildir" ifadesini kullanan Buzek, terörizmin asla demokratik değerleri ve toplumu alt edemeyeceğini vurguladı. AP Başkanı Buzek, Avrupa'nın ayrımcı, dini ya da siyasi her türlü terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.