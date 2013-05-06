Taksim'deki Deniz Gezmiş anmasına polis biber gazıyla müdahale etti



Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü nedeniyle, Taksim Meydanı’nda anma düzenlemek isteyince polis gruba müdahale etti.

TKP üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda 6 Mayıs 1972’de asılan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için, eylem yapmak istedi. Polis, grubu dağılmaları yönünde uyardıktan sonra biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etti. Eylemciler de ara sokaklara kaçarak, peşlerinden gelen polise taş attı. Bunun üzerine gruplara ayrılan çevik kuvvet ekipleri sokaklarda eylemcilerin peşine düştü. Polis, önce İmam Adnan Sokak ve ardından da Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yaşanan kovalamaca sırasında onlarca eylemciye gözaltına aldı. Atılan taşlardan yaralanan polisler de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis müdürünün Zeynep Kuray’a tepkisi

Eylemcilerin attığı taştan yaralanan bir polis memuru olay yerine ambulans gelmesini beklerken, bir polis müdürü o sırada fotoğraf çeken, KCK davasında tutuksuz yargılanan Birgün Gazetesi muhabiri Zeynep Kuray’a tepki gösterdi. Zeynep Kuray da polis müdürüne karşılık verdi. Polis Müdürü, “Bak arkadaşın ne yaptı, polisin kolunu çıkarttı. Basınım diyorsun, bak sen yaptın yazıklar olsun size. Arkadaşın nasıl taş attı gördün mü? Sen var ya git kardeşim, provokatörlük yapıp duruyorsun. Gazetecisin değil mi? Basınsan git çek sağdan, niye çekmiyorsun" dedi. Polis müdürünün “Hapisten çıkıp buraya mı geldin. Git buradan" demesi üzerine de Kuray, “Ben mi yaptım. Ben çekerken senin adamların bizim kolumuzu kırıyor. Benim işim bu. İşimi elimden alamazsın. Anladın mı? İstersen de istemesen de. Alandayız ve çekiyoruz" diye karşılık verdi.