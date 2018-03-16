Taksim'deki çiçekciler taşınıyor

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında Maksem\'in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü itibarıyla yeni yerlerine taşınacak.
İBB, Taksim maksemi önünde yer alan çiçek satış birimlerinin, önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla taşınmaya başlayacağını duyurdu.
ÇİÇEKÇİLER TÜNEL GİRİŞİNE TAŞINACAK
Taksim meydanındaki çiçek satış birimleri, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla uygun görülen, Tarlabaşı Bulvarı’nın Taksim tüneli giriş bölümü üzerindeki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacak.
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