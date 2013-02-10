Taksim'deki 70 yıllık tarihi köprü bir gecede yıkıldı!

Taksim’den Dolmabahçe’ye inen Kadırgalar Caddesi üzerindeki 70 yıllık köprü yıkıldı.

Taksim Yayalaştırma projesi kapsamına girmeyen köprünün yıkılması, 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından reddedilen Topçu Kışlası’nın yapımı için hazırlık olarak değerlendirildi.

Taksim Gezi Parkı’nı Kadırgalar Caddesi’nin karşısına bağlayan Henri Prost tarafından tasarlanan 70 yıllık köprü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Şubat'ta yıkıldı.

SİT alanı içinde yer alan köprünün yıkılması, Topçu Kışlası için ön hazırlık olarak yorumlandı. Üzerinden daha önce 20 tonluk kamyonların geçmesi ve altından geçen yüksek araçların çarpmasından dolayı köprü hasar görmüştü.

Mimarlar ve şehir plancıları köprünün onarılması yerine yıkılmasına tepki göstererek yıkımın bir cinayet olduğunu söyledi.



Bir nefret suçu



Taksim Platformu’nun köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taksim Gezisi bir kere daha bölündü. Taksim Gezisi içinde, Kadırgalar Caddesi’nin üzerinden geçen zarif bir mimarlık eseri olan yaya köprüsü artık yok. Mimarlar, uzmanlar bu yok edilen köprünün geçmişteki eklektik Topçu Kışlası’ndan mimari açıdan daha değerli olduğunu iddia ediyorlar. Ancak yok edilen yalnızca bir mimarlık eseri değil. Aynı zamanda Gezi’nin anafikri. Şehirdeki yayaları dönük tasarlanmış bir yaya yolunun kesilmesi, medeni bir ilişkinin yok edilmesidir.”

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın da içinde bulunduğu Seçici Kurul’un 1998’de, Gezi Parkı’nı bir bütün olarak Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen İstanbul’daki en iyi kentsel uygulamalar listesine aldığını belirten Taksim Platformu “Bugün yapmaya kalkıştıkları binlerce uyduruk bina, yayalar için yapılmış bu zarif köprünün tırnağı bile olamaz. Büyükşehir’in bu köprüyü koruması, onarması gerekirken yıkması büyük bir cehalet gösterisidir. Kente karşı bir meydan okumadır. Bir nefret suçudur. Çünkü bugünkü yönetim mimarlıktan, çağdaş şehircilik uygulamalarından nefret ediyor” değerlendirmesi yaptı.

Platformun açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Bir gecede cinayet işler gibi yıkılan yaya köprüsü hem yaya ulaşımı için elzem, hem de korunması gereken bir mimari eserdi. Bu yıkım, bir mimarlık skandalıdır. Sorgusuz sualsiz SİT alanındaki özgün bir mimarlık yapısının hunharca katledilmesidir. İstanbul’u seven hiç kimsenin bu cinayete sessiz kalmamasını diliyoruz. Şehirdeki medeni bir düzeni yok eden bu şiddeti İstanbul halkına şikayet ediyoruz."