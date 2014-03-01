Taksim'de yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi; gözaltılar var

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tüm tutukluların serbest bırakılması ile Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını protesto için Taksim'e çağrı yapılmıştı. Saat 19:00'a yapılan çağrı nedeniyle Taksim Meydanı'nda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı kapatıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine çok sayıda polis konuşlandırıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önü de polisler tarafından çembere alındı. Polis eylemde 6'dan fazla protestocuyu gözaltına aldı.

Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alan polis meydana çıkmaya çalışan gruplara müdahale etti. İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nde polise yumurta atan gruplara biber gazı ile müdahale etti.

İstanbul'daki protestolarda yaşananlar şöyle:

20.28 Taksim'deki polis müdahalesi sonucu eylem son buldu. 6'dan fazla kişi gözaltına alındı.

19.59 Beşiktaşlıların eylemi son buldu.

19.57 Polis, Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin önünde kitleye gaz bombaları ile müdahale etti. Direnişçiler, havai fişeklerle karşılık verdi. Polis, Güllüoğlu pastanesinin içine de gaz bombası attı. (ETHA)

19.55 Beşiktaş'ta eylemciler Kartal Heykeli önüne döndü.

19:43 Galatasaray'da polis müdahalesi başladı. Gaz bombalı, tazyikli suyla müdahale.

19.42 Beşiktaş'ta yürüyüşçülere destek vermek için pencerelere çıkan halk tencere tava çaldı.

19:30 Galatasaray Meydanı'nda toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen kitle ile polis arasında gerginlik yaşandıç

19.21 Beşiktaş'ta AKP seçim bürosu önünden geçen eylemciler "İşte burası hırsız yuvası" diye sloganı attı.

19.16 Galatasay'da da prostestocular toplandı.

19.09 Kadıköy'de eylemcileri iskeleye yürüdü.

19.02 Beşiktaş'ta Kartal Heykeli önünde buluşan kitle yürüyüşe başladı.

18.53 Kadıköy halkı tencere tavalarla pencerelere çıktı, yürüyüşçülere destekodlu.

18.42 "Nerdesin oğlum? Burdayım babacığım! Çal, çal, çal!" sloganları atıldı.

18.35 Kadıköylüler "Baba oğul çalanlardan kardeşlerimizi vuranlardan hesap soracağız / #direnkadıköy" yazılı bir pankart açarak ellerinde süpürgelerle yürüyüşe geçti.