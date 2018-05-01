T24 LogoT24 Logo
Gündem

 TAKSİM'DE YOLLAR KAPATILDI, TURİSTLER BAVULLARIYLA İLERLEDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı

01 Mayıs 2018 11:09

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Özellikle Talimhane ve Harbiye bölgesi\'ndeki otellerine giriş, çıkış yapmak isteyen turistler, şaşkınlık yaşadı. 
Polis, kontrol noktalarında otellerine gitmek isteyen turistlere bavul ve üst araması yaptı.  Çalışanlar ise kimlik kontrollerinin ardından işe gidebildiler.

Görüntü Dökümü
-------------
-Trafiğe kapalı Cumhuriyet Caddesi
-Divan Kavşağı
-Polisler
-TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri
-Bavulları aranan turistler
-Üst araması
-Otellerine gitmeye çalışanlar
-Bavullarıyla taksi arayanlar
-Yürüyenler
-Polis kontrol noktasının tamamen kapanması
-Bariyerlerin önünde Bekleyen turistler
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver ALASMayıs EmekDayanışma GünüTaksim MeydanıTaksimTalimhaneHarbiyeGörüntü Dökümü TrafiğeCumhuriyet Caddesi Divan Kavşağı Polisler TOMABekleyen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24