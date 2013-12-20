Taksim'de polis müdahalesi

Taksim Meydanı'nda eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermediPolis, grubu dağılmaları konusunda uyardıktan sonra biber gazı ve boyalı mermi ile müdahale etti. Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Mücadele Birliği üyesi grup üyeleri saat 19.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda "Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük" yazılı pankart açarak eylem yapmak istedi. Polis, gruba Taksim'in eylemlere kapalı olduğunu hatırlattı. Daha sonrada Sıraselviler Caddesine doğru yönlendirdi. Dağılmamakta direnen gruba biber gazı ve boyalı mermi ile müdahale edildi. Eylemciler de polise pankartların sopaları ile vurarak karşılık verdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi yönüne doğru kovalanan grup ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan arbede de 3 kişi gözaltına alındı.

Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yoldan geçenler de zor anlar yaşadı.