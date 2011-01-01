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Yaşam

TAKSİM'DE YILBAŞI TEMİZLİĞİ İSTANBUL (A.A)

01 Ocak 2011 12:51

-TAKSİM'DE YILBAŞI TEMİZLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı mekanlardan Taksim Meydanı ve Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi belediye ekiplerince temizlendi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekiplerince bölgenin temizliği için çalışma başlatıldı.  Görevlilerin bir kısmı çöpleri toplarken, bir kısmı da tazyikli su ile meydan, cadde ve sokakları yıkadı.

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