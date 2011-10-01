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Yaşam

Taksim’de taciz gerilimi

Taksim Meydanı’nda taciz iddiaları iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Taksim Meydanı’nda taciz iddiaları iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.
 

Eğlenmek için Beyoğlu'na giden 6 kişilik grupta bulunan kadınlar, Cumhuriyet Anıtı önünde 4 kişi tarafından tacize uğradıklarını iddia etti.


Gruptaki erkekler, yanlarındaki kadınları taciz ettikleri ileri sürdükleri grubun üzerine yürüdü. Bu sırada polis ekipleri araya girerek grubu ayırdı.


İki kişilik polis ekibinin yeterli sayıda olmadıklarını belirterek takviye kuvvet istemelerine sinirlenen gruptakiler polise tepki gösterdi.


Polisin biber gazı kullanarak grubu dağıtmak istediği olayda tacize maruz kaldıklarını iddia eden gruptan 1 kişi polise tepki göstermeye devam etti.


Olay yerine gelen takviye ekipler, yaşanan arbedenin ardından tacize uğradıklarını iddia eden 6 kişilik gruptaki 2 erkek ile taciz ettikleri ileri sürülen 4 kişilik gruptaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 2 kişinin ise kaçtığı öğrenildi.


Gözaltına alınan toplam 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.


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